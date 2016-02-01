Кубок Европы по фристайлу в «Раубичах»: как погода едва не сорвала соревнования и кто в итоге стал победителем

После реконструкции спортивный центр «Раубичи» обрел второе дыхание. В 2015 году тут прошел юниорский чемпионат мира по биатлону, уже в этом – первый международный европейский турнир по лыжам. Здешние условия хвалят и начинающие юниоры, и состоявшиеся олимпийские чемпионы. Этап Кубка Европы по фристайлу – очередной международный старт, который принял спорткомплекс.

И если «Раубичи» – это сердце зимних видов спорта нашей страны, то в канун соревнований это самое сердце начало таять. Впрочем, организаторам было не до красивых метафор: из-за погодных условий соревнования действительно были на грани срыва. И только благодаря многочасовой работе склон удалось привести в нужные кондиции.

Работа организаторов начиналась гораздо раньше соревнований и не останавливалась во время их проведения. И в таких рабочих условиях прошли все три дня соревнований.

Леонид Чащин, главный судья соревнований:

Погода, действительно, была очень сложная: и дождь, и снег. Но организаторы, оргкомитет сделали все возможное для того, чтобы эти соревнования состоялись. И, в принципе, действительно, сейчас провели тренировочные прыжки. Вчера был дождь, а сегодня ветер, но, тем не менее, я думаю, сейчас начнутся соревнования и все будет хорошо.

Впрочем, фристайлистов, которые приехали в «Раубичи», мало интересовала погода. Они были готовы соревноваться в любых условиях. Это стало ясно еще в первый день Кубка Европы. Сразу после пробных прыжков.

Леонид Чащин, главный судья соревнований:

Борьба будет неплохой, потому что в мужской группе есть и швейцарские спортсмены очень хорошие, и российские хорошие спортсмены. И, конечно, наши. Думаю, если все будет удачно, если не сделают грубых ошибок, это позволит нашим спортсменам добиться каких-то определенных успехов и взойти на пьедестал.

Мурат Аблятифов, главный тренер молодежной сборной Казахстана по фристайлу:

Уровень растет, ребята молодые, новенькие ездят уже 5-6 лет по Кубкам мира. Очень хорошая молодежь, особенно ваша, белорусская команда. Она и в количестве растет, и в качестве. Молодцы. Швейцарцы хорошо прибавили. У них и сложность хорошая, и команда растет хорошая. Я думаю, что вы скоро китайцев догоните и обгоните по количеству спортсменов.

Страны-фавориты соревнований показали свой уровень уже в первый день. Швейцарцы осадили пьедестал в мужском зачете: представители этой страны забрали первую и третью строчку. Между ними расположился белорус Павел Дик. Среди девушек были сильные россиянки: две представительницы этой страны в тройке. Компанию им составила белоруска Вера Лишкевич.

Второй соревновательный день опять проходил в борьбе. Фристайлисты боролись друг с другом, а организаторы – с плохой погодой, которой, к слову, так и не удалось сорвать соревнования. У парней второй день не принес никаких сенсаций: на пьедестале опять стояли два швейцарца. Традиционно борьбу им навязал белорус. Только на этот раз «серебро» взял Дмитрий Мазуркевич.

Дмитрий Мазуркевич, серебряный призер Кубка Европы по фристайлу:

Очень мощная борьба была, столько соперников, все становились на ноги, тяжело было сконцентрироваться на прыжке. Стал, все отлично сделал, собрался. Вчера не повезло, сегодня уже более-менее, нормально.

А вот у девушек случилась сенсация. «Золото» второго дня взяла спортсменка из Казахстана Алдабергенова Жанбота. Она опередила нашу спортсменку и представительницу Швейцарии.

Жанбота Алдабергенова, победитель Кубка Европы по фристайлу:

Не такая уж плохая погода. Все таяло, конечно, но мы тренировались в такую погоду, так что мне было привычно.

По итогам личных соревнований можно сказать, что наша сборная как минимум не затерялась. Да, не удалось взять ни одной золотой медали, но представители Беларуси неизменно стояли на пьедестале в каждом зачете. Да и в командных соревнованиях они не затерялись. «Бронзу» тут взяли Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик и Анна Рослик, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.