Вход свободный. Женская сборная Беларуси по футболу дома сыграет с командой Кипра

Новости Беларуси. Подготовка женской сборной Беларуси по футболу к отборочному матчу чемпионата мира – 2023 вышла на финишную прямую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дуэль с киприотками состоится в пятницу, 17 сентября.

Оппонентки померятся силами на главной футбольной арене страны – стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Вход на трибуны свободный.

На данный момент в распоряжении Юрия Малеева 22 исполнительницы. Напрямую на планетарный форум попадет только победитель группы. А тот, кто займет второе место, сможет выступить в плей-офф. Кроме белорусок и киприоток, в отборе играют представительницы Чехии, Исландии и Нидерландов.