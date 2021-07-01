Прямой эфир

Вход на ближайший матч «Витебска» будет свободным. За зрителей заплатят футболисты

01 июля 2021 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычайный подарок решили сделать футболисты «Витебска» своим болельщикам. По просьбе самих спортсменов, вход на ближайший матч «северян» будет бесплатным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вход на ближайший матч «Витебска» будет свободным. За зрителей заплатят футболисты-1

4 июля матч 15-го тура чемпионата Беларуси витебчане у себя дома примут БАТЭ. Как сообщает пресс-служба клуба, билеты в этот день продаваться не будут. После игры футболисты лично внесут деньги в кассу стадиона за каждого пришедшего зрителя.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»
01 июля 2021 16:41

Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»
01 июля 2021 16:40

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»
01 июля 2021 16:39

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»