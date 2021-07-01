Вход на ближайший матч «Витебска» будет свободным. За зрителей заплатят футболисты

Новости Беларуси. Необычайный подарок решили сделать футболисты «Витебска» своим болельщикам. По просьбе самих спортсменов, вход на ближайший матч «северян» будет бесплатным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 июля матч 15-го тура чемпионата Беларуси витебчане у себя дома примут БАТЭ. Как сообщает пресс-служба клуба, билеты в этот день продаваться не будут. После игры футболисты лично внесут деньги в кассу стадиона за каждого пришедшего зрителя.