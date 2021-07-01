Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»
Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.
В гардеробе спортсменов все предельно просто, каждый аксессуар очень нужный. Важность позиций налицо. Татьяна Дроздовская – чемпионка мира и Европы по парусному спорту, участница пяти Олимпиад. Токио станет ее шестым мультифорумом, профессионал знает толк как в спорте, так и в одежде.
Татьяна Дроздовская, обладательница олимпийской лицензии в Токио (парусный спорт):
Обрадовало то, что по качеству наши производители не отличаются о того же Audimas, который одевали нас в 2016 году. Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья. Действительно очень хорошие.