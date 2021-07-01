Прямой эфир

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»

01 июля 2021 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»-1

Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»

В олимпийском чемодане 27 позиций, 23 элемента экипировки. Юная Ольга Силкина в восторге от всей амуниции. В коллекции доминируют спокойные тона, синий – основной.

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»-4

Ольга Силкина, обладательница олимпийской лицензии в Токио (современное пятиборье):
Все очень нравится. Вообще это моя первая олимпийская форма, и я надеюсь, что такой же старт будет крутой.

# Олимпиада 2020 # Ольга Силкина # Татьяна Дроздовская # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»
01 июля 2021 16:39

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»

Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров
01 июля 2021 11:57

Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров

Капитан сборной Украины по футболу направит все призовые за ЧЕ на благотворительность
30 июня 2021 19:19

Капитан сборной Украины по футболу направит все призовые за ЧЕ на благотворительность