Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»
Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.
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В олимпийском чемодане 27 позиций, 23 элемента экипировки. Юная Ольга Силкина в восторге от всей амуниции. В коллекции доминируют спокойные тона, синий – основной.
Ольга Силкина, обладательница олимпийской лицензии в Токио (современное пятиборье):
Все очень нравится. Вообще это моя первая олимпийская форма, и я надеюсь, что такой же старт будет крутой.