Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»

Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.

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Вернувшись из мирового вояжа, Анастасия Прокопенко вновь готовится собирать чемодан. Пятикратная чемпионка мира по современному пятиборью настраивается на олимпийский результат. Форма блондинки к лицу, ее восхищают национальные нотки.