Прямой эфир

Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»

01 июля 2021 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»-1

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»

Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»

Вернувшись из мирового вояжа, Анастасия Прокопенко вновь готовится собирать чемодан. Пятикратная чемпионка мира по современному пятиборью настраивается на олимпийский результат. Форма блондинки к лицу, ее восхищают национальные нотки.

Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»-4

Анастасия Прокопенко, обладательница олимпийской лицензии в Токио (современное пятиборье):
Больше всего, конечно, нравится материал. Он такой нежный, красивый. Рисунка, наши родные просторы, наши буслы, наша красота. Это все, это для меня гордость, мотивирует как минимум на пьедестал.

Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»-7

105 белорусских атлетов станут обладателями олимпийской эксклюзивной экипировки в Токио, однако если за это короткое время число лицензий возрастет, то и комплектов с формой также станет больше.

# Олимпиада 2020 # Анастасия Прокопенко # Татьяна Дроздовская # Ольга Силкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»
01 июля 2021 16:40

Ольга Силкина на получении новой олимпийской формы: «Надеюсь, что такой же старт будет крутой»

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»
01 июля 2021 16:39

Татьяна Дроздовская о новой форме НОК: «Как женщину меня, конечно же, радуют в наряде платья»

Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров
01 июля 2021 11:57

Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров