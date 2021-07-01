Анастасия Прокопенко о новой форме белорусских олимпийцев: «Мотивирует как минимум на пьедестал»
Новости Беларуси. 168 атлетов и тренеров в самое ближайшее время получат олимпийскую форму. В НОК стартовала выдача экипировки спортсменам на Игры в Токио. 1 июля обладателями эксклюзивной коллекции стали представители современного пятиборья, парусники, а также конники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Для каждой девушки личный гардероб – это неотъемлемая часть ее жизни, образов в коллекции много не бывает. Однако зачастую возникает вопрос, что при наличии огромного шкафа, надеть нечего.
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Вернувшись из мирового вояжа, Анастасия Прокопенко вновь готовится собирать чемодан. Пятикратная чемпионка мира по современному пятиборью настраивается на олимпийский результат. Форма блондинки к лицу, ее восхищают национальные нотки.
Анастасия Прокопенко, обладательница олимпийской лицензии в Токио (современное пятиборье):
Больше всего, конечно, нравится материал. Он такой нежный, красивый. Рисунка, наши родные просторы, наши буслы, наша красота. Это все, это для меня гордость, мотивирует как минимум на пьедестал.
105 белорусских атлетов станут обладателями олимпийской эксклюзивной экипировки в Токио, однако если за это короткое время число лицензий возрастет, то и комплектов с формой также станет больше.