Ветераны начали демонтаж трибун стадиона «Динамо» в Минске

Новости Минска. Минский стадион «Динамо» начал готовиться к реконструкции. Сегодня стартовал первый, подготовительный, этап — демонтировали сидения на козырьке западной трибуны.

В организованном субботнике приняли участие ветераны белорусского футбола, работники стадиона, представители известных спортивных клубов.

Для ветеранов футбола, а по совместительству бывших игроков «Динамо», Игоря Белова и Виктора Сокола, минская спортивная арена — это целая жизнь, множество побед и яркие воспоминания. В далёких восьмидесятых они готовили «Динамо» к Олимпиаде, теперь — очередная реконструкция.

Игорь Белов, бывший игрок «Динамо» (Минск):

Все баталии, которые были здесь самые запоминающиеся... все баталии — и горечь, и радость будущего.

Виктор Сокол, бывший игрок «Динамо» (Минск):

Мы с Игорь Павловичем родились в 1954 году и стадион открылся в этом году, поэтому вся наша жизнь связана со стадионом «Динамо».

Главный тренер национальной сборной Георгий Кондратьев уверен: «Динамо», к сожалению, устарел. К тому же обновлённая арена поможет привлечь новых болельщиков. Правда, ностальгия всё-таки есть.

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Вся футбольная жизнь прошла на этом стадионе: и первый гол я забил в 1980, помню открытие стадиона перед олимпиадой, играли с московским «Спартаком»..

За почти восемьдесят лет своей истории стадион пережил немало. И нынешняя реконструкция для него не первая: преобразование арены в тридцать девятом году, восстановление после Великой Отечественной войны и кардинальное обновление уже в восьмидесятых, как раз накануне Олимпийских игр.

Сегодняшний субботник стал точкой отсчёта на пути к новой жизни «Динамо». В нём приняли участие белорусские футболисты, работники стадиона и представители известных спортивных клубов.

Принять участие в реконструкции минского стадиона «Динамо» могут все желающие. Конкурс на лучшую идею обновлений уже объявлен. По планам первые игры на крупнейшей белорусской спортивной арене пройдут в 2014 году.

Подготовить окончательный архитектурный проект стадиона глава государства поручил до 10 декабря. После реконструкции «Динамо» должен стать национальной футбольной ареной, при этом сохранить свой исторический облик.

Алескей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Мы будем определять лучший дизайн-проект по нашему стадиону. Он должен быть, по мнению и общественности, и главы государства, архитектурно без всяких напряжений. Мы должны подготовить этот стадион к реконструкции. И освобождение от этих стульев, торговли, здесь еще много материально-технической базы, которую нам нужно будет демонтировать. Это должен быть уютный стадион, который отвечает всем требованиям УЕФА по четвертой категории.

Демонтаж сидений на козырьке западной трибуны — это только начало. До марта 2013 года планируется полностью подготовить площадку для строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.