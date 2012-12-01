В Минске прошло проведение юношеских первенств по пожарному спорту

Новости Минска. Пройти огонь, воду и медные трубы. Юные спасатели-пожарные поборолись за звание лучшего из лучших. 2 дня будущие спасатели боролись с импровизированным огнем на стадионе «Спутник». По традиции, командам и лично каждому ее участнику пришлось пройти ряд испытаний.

Пожарная эстафета, боевое развертывание, полоса препятствий и подъем по штурмовой лестнице. Самыми быстрыми огнеборцами оказались команды Октябрьского, Заводского и Фрунзенского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:

Цель проведения юношеских первенств по пожарному спорту – это, прежде всего, привитие активного образа жизни, любви к спорту среди подрастающего поколения, и проведение таких мероприятий позволяет, естественно, выявить лучших среди этих ребят для последующего из них спортсменов более высокого уровня.