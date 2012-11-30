Екатерина Вандарьева, первая красавица тайского бокса: Когда вхожу в ринг, становлюсь спортсменом с какой-то долей жестокости

Неоднократная чемпионка мира по тайскому боксу, лучшая спортсменка чемпионата мира в Таиланде, чемпионка Европы, многократная чемпионка Беларуси – Екатерина Вандарьева – грозный и бескомпромиссный противник на ринге. А в жизни, как оказалось, человек открытый, добрый, веселый и отзывчивый.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

В тайский бокс я пришла в 16 лет. Тогда моей мотивацией, наверное, было поступление в Академию МВД. Насмотрелась сериалов про следователей, очень хотелось туда поступить. А боевые искусства давали очень хорошую характеристику для поступления. Вот и пришла.

Но когда перешагнула порог своего клуба, увидела всех чемпионов мира, наших красивых хороших мальчиков, подумала, что пока я сама не стану чемпионкой мира, не успокоюсь.

Но даже став чемпионкой мира трижды, Катя на достигнутом не останавливается, продолжает расти и совершенствоваться.

До прихода в тайский бокс Вандарьева занималась волейболом, легкой атлетикой, самообороной, окончила школу хореографии. Однако именно на ринге, говорит девушка, она чувствует себя «как в своей тарелке».

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

Я очень хорошо чувствую себя в ринге. Мне кажется, это моя территория, когда я вхожу в эти четыре стены, в эти канаты.

Здесь можно проявить свою силу воли, именно здесь ты доказываешь, что действительно сильнейший, можешь самоутверждаться таким образом, побеждая на ринге. Это просто неимоверные чувства, когда ты выигрываешь, особенно когда на чемпионатах мира над тобой звучит гимн твоей страны.

Достижения Екатерины подтверждают многочисленные награды и медали, а вот этот кубок, говорит Вандарьева, особенно ей дорог, ведь такой есть всего у трех спортсменок в мире.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

Этот кубок – очень дорогая мне вещь, самая дорогая, большим трудом мне досталась. Это кубок за лучшую спортсменку чемпионата мира. Почему дорогая? Потому что одно дело – стать чемпионкой мира – это уже кажется здорово. Но совершенно другое, когда тебя признают лучшей из лучших. Когда мне присудили этот титул, у меня была эйфория. Это такое счастье, когда награждали на День рождения короля Таиланда, при его дворце, член его семьи награждал. Это было просто незабываемо. Мой труд, мою технику и силу воли оценили как лучшую в мире. Тем более по самой престижной версии – IFMA.

Тайский бокс считается одним из самых жестких и кровавых видов спорта. Екатерина же уверена: красота и единоборства – понятия неделимые, и на своем примере это постоянно доказывает. Девушку называют первой красавицей тайского бокса, белорусской «Барби». Однако, оставаясь в жизни милой и женственной, Катя в обиду себя никогда не дает.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

На меня в подъезде напал маньяк, начал душить. Это было очень страшно. Я, когда отбилась, помню, как он упал. Потом ушла. После этого у меня были слезы. Кажется, такая сильная, но было совсем не до шуток, ведь понимала серьезность этого дела. Наверное, если бы ни занималась этим видом спорта, не смогла бы себя защитить.

А совсем недавно на VII Международном турнире по кикбоксингу в Москве Вандарьева совершила неординарный поступок: вышла на ринг, как на подиум, на каблуках. И одержала уверенную победу над словацкой чемпионкой Михаэлой Бончаковой, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Это было сделано вовсе не ради эпатажа или славы, смеется девушка.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

Это была целиком моя идея. Просто я таким образом хотела показать, что вне ринга я тоже девушка, тоже хорошо хожу на каблуках, я такая, как все: милая, женственная в какой-то степени. Но как только вхожу в ринг, снимаю каблуки, становлюсь совершенно другим человеком, спортсменом, с какой-то долей жестокости, как кто-то скажет. Я бы не сказала, что это жестокость. Скорее, это применение техники, борьба над самой собой, над своей усталостью.

Вандарьева родилась в обычной (не в спортивной) семье: мама Татьяна Михайловна – госслужащая, папа Виктор Николаевич – частный предприниматель. Увлечение дочери они сразу всерьез не восприняли, но и никогда не препятствовали, всегда поддерживая и понимая.

Со стороны путь девушки может показаться легким и безоблачным, но это не совсем так. Спортивная карьера – всегда большой труд, но преграды Катю – упрямого козерога по гороскопу – никогда не останавливали.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

Профессиональный спорт всегда очень тяжелый. Приходится много себя преодолевать. У меня бывали такие моменты, что, когда что-то не получалось в ринге, я бросала перчатки на ринг, быстро бежала в раздевалку, чтобы никто не видел. У меня текли слезы от обиды, что у меня что-то не получается, что так тяжело. Но проходило время и я понимала, из-за чего я это делаю, что надо двигаться дальше, нужно себя преодолевать, не проявлять слабость. Поэтому шла дальше.

Сейчас Екатерина заканчивает Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «Менеджмент в спорте и туризме». Девушка признается, что ринг покидать в ближайшее время, конечно, не собирается, однако готова это сделать ради интересной работы или семьи. Скоро ли собирается юная спортсменка обзаводиться семьей – вопрос. Что же касается личной жизни, Катя поделилась своими секретами.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

Он не спортсмен. Я как-то к профессиональным спортсменам вообще осторожно отношусь, потому что они у нас все такие самолюбивые парни.

Слава Богу, на данный момент на личном у меня все отлично. Конечно, много настойчивых граждан, от которых даже приходится спасаться. Но, в целом, меня парень бережет, понимает, не ревнует даже. По крайней мере, не показывает этого. Поэтому мне повезло в этом случае. Он меня поддерживает во всем.

В свободное время Екатерина, как и любая другая девушка, любит отдыхать с друзьями, путешествовать, смотреть кино, посещать театры и концерты. Ее главные принципы в жизни: каждый человек должен всегда идти вперед, стремиться к идеалу, как бы тяжело не было, и не зацикливаться на чем-то одном.

Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу:

Очень большое удовольствие доставляют победы. Я знаю, что какие бы трудности не вставали на моем пути, я все преодолею. Я знаю, что любая мечта может сбыться. Главное – идти к ней, добиваться.