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Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в американском Веро-Бич

21 января 2023 14:57
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Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в американском Веро-Бич категории 60. В четвертьфинале белоруска в трехсетовом матче одолела польку Катаржину Каву, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в американском Веро-Бич-1

В первом сете Лапко взяла лишь один гейм, уступив 1:6, однако затем навязала борьбу сопернице и выиграла две последующие партии – 6:3, 6:4.

Сегодня, 21 января, в полуфинале Вера Лапко сыграет с американкой Эммой Наварро.

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# Теннис # Вера Лапко # Катаржина Кава # Эмма Наварро # Фотофакт

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