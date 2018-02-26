Вера Лапко не смогла выйти в основную сетку WTA в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Вера Лапко проиграла японке Мисаки Дои и не смогла выйти в основную сетку теннисного турнира WTA в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Вера Лапко проиграла японке Мисаки Дои и не смогла выйти в основную сетку теннисного турнира WTA в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Впрочем, у белоруски еще есть шанс заявить о себе в парном разряде. В состязаниях дуэтов она выступит вместе с чешкой Барбарой Крейчиковой.
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