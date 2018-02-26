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Белорусская сборная по баскетболу обыграла чемпионов Европы. Комментарий Крутикова

26 февраля 2018 23:30
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболисты обыгрывают полномочных чемпионов Европы! Наша мужская сборная в очередном матче квалификации к чемпионату мира взяла верх над словенцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Тяжелейший поединок – 93:92, и минимальный перевес решил судьбу матча. У белорусов остается шанс побороться за выход в следующий раунд.  

Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:  
Сегодня в раздевалке я ребятам сказал: «Ребята, у вас есть шанс войти в историю. «Евробаскет» уже писал, что мы были близки к мегасенсации, чуть-чуть не обыграв Испанию. Давайте сделаем. Но мы должны быть готовы это сделать ментально. То есть каждый из вас, который выходит на площадку, должен быть уверен, что он ничем не хуже ребят, которые играют по противоположной стороне». И сегодня это ребята показали.  

Белорусская сборная по баскетболу обыграла чемпионов Европы. Комментарий Крутикова-1

  

Александр Кудрявцев, игрок сборной Беларуси по баскетболу:  
Да нет у меня комментариев никаких. Хочется лечь просто на кровать и наслаждаться этим моментом. Здорово, что победили. Конечно, хотелось бы взять больше, выиграть прошлую игру – тоже не хватило чуть-чуть. Не знаю, откуда у нас появились силы на концовку. Ребята вытерпели, молодцы. Дотерпели, не принялись раньше спасать ситуацию.  

# Фотофакт # Баскетбол # Александр Кудрявцев # Александр Крутиков

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