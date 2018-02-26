«Антону в тот момент было очень тяжело, я старалась всегда быть рядом с ним». Анна Гуськова рассказала, как поддерживала Кушнира на ОИ-2018

Когда победа, слова восхищения легко приходят на ум. И наоборот, иногда очень сложно найти слова, чтобы поддержать коллег по команде. Досадное четвертое место Аллы Цупер, шестое – Станислава Гладченко, уже и не говорим об Антоне Кушнире. Что вы говорили своим друзьям после финиша?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

Мы как одна семья, у нас команда дружная, мы всегда вместе. Даже мне было тяжело подобрать слова для Антона, потому что это надо пережить, надо было оставить его наедине со своими мыслями. Конечно, поддерживала, подбадривала. Мне тоже обидно, что так произошло, и больно тоже было, несмотря на то, что у меня золотая медаль. Но я понимаю, что Антону в тот момент было очень тяжело, я старалась всегда быть рядом с ним, и мы вместе прокручивали всё, что произошло.