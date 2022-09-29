Велоспорт. На турнире «Гран-при Омска» белорусы завоевали уже 10 медалей

Особенно радуют юниорки от 17 до 18 лет. Землячки уже трижды занимали весь пьедестал почета. В омниуме на первую ступень поднялась наша Полина Конрад. У нее же медаль высшей пробы в гонке по очкам. А в скретче золото завоевала белоруска Алина Короткина.

Не отстают от юных велогонщиц и взрослые спортсмены. В мужском скретче вторую позицию итогового протокола занял Алексей Шманцарь. Всего по итогам двух соревновательных дней в активе белорусской дружины 10 медалей.