Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Дружба народов Северного Кавказа»

Белорусские велогонщики продолжают задавать тон на веломногодневке «Дружба народов Северного Кавказа», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй этап протяженностью 104 километра вновь остался за нашими спортсменами.

Лучшее время дня показал Сергей Шевченко. Среди юниоров второй день кряду не знает равных Владислав Ярош. Интересно еще и то, что после двух туров все майки лидеров принадлежат отечественным парням.