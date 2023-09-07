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Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Дружба народов Северного Кавказа»

07 сентября 2023 17:18
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Белорусские велогонщики продолжают задавать тон на веломногодневке «Дружба народов Северного Кавказа», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй этап протяженностью 104 километра вновь остался за нашими спортсменами.

Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Дружба народов Северного Кавказа»-1

Лучшее время дня показал Сергей Шевченко. Среди юниоров второй день кряду не знает равных Владислав Ярош. Интересно еще и то, что после двух туров все майки лидеров принадлежат отечественным парням.

Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Дружба народов Северного Кавказа»-4

Генеральную классификацию возглавляет Евгений Королек.

# Велоспорт # Сергей Шевченко # Владислав Ярош # Евгений Королек # Фотофакт

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