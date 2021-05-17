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Велосипедисты Беларуси выиграли пять медалей на этапе Кубка наций

17 мая 2021 12:57
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Новости Беларуси. Белорусские велогонщики завоевали пять наград на этапе Кубка наций, который проходил в Гонконге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велосипедисты Беларуси выиграли пять медалей на этапе Кубка наций-1

В скретче золото в свой актив записали Татьяна Шаракова и Евгений Королек. Медаль высшей пробы в индивидуальной гонке преследования забрала Анна Терех.

Велосипедисты Беларуси выиграли пять медалей на этапе Кубка наций-4

Все тот же Евгений Королек отметился еще и серебром в омниуме. Единственная среди наших гонщиков бронзовая медаль на счету Инны Савенко в индивидуальной гонке преследования. Заключительный этап Кубка мира пройдет в Колумбии с 3 по 6 июня. Лучшие трековики Европы посетят и Минск. Наша столица примет чемпионат Европы. Случится это перед Олимпиадой. Турнир пройдет с 23 по 27 июня.

# Белорусские спортсмены # Татьяна Шаракова # Евгений Королек # Анна Терех # Инна Савенко # Фотофакт

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