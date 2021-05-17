Велосипедисты Беларуси выиграли пять медалей на этапе Кубка наций

Все тот же Евгений Королек отметился еще и серебром в омниуме. Единственная среди наших гонщиков бронзовая медаль на счету Инны Савенко в индивидуальной гонке преследования. Заключительный этап Кубка мира пройдет в Колумбии с 3 по 6 июня. Лучшие трековики Европы посетят и Минск. Наша столица примет чемпионат Европы. Случится это перед Олимпиадой. Турнир пройдет с 23 по 27 июня.