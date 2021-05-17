Белорусские пятиборцы Полозков и Силкина завоевали серебро на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Ольга Силкина завоевали серебро на этапе Кубка мира в командной смешанной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Ольга Силкина завоевали серебро на этапе Кубка мира в командной смешанной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В погоне за своим достижением нашему тандему удалось набрать 1 443 очка. Лучше их оказалась лишь немецкая пара с результатом 1 447 баллов.
Замкнули тройку гватемальцы. Ранее в женском старте лучшей из белорусок стала Анастасия Прокопенко – 9 место, а у мужчин 20 строчкой отметился Илья Полозков.