«Если всё сложится благополучно, будем готовиться к ОИ». В Ратомке проходит квалификационный турнир по конному спорту

Новости Беларуси. Олимпийский квалификационный турнир по конному троеборью в Ратомке подходит к концу. В предпоследний день соревнований участники проходили полевые испытания в программах четырех, трех, двух и одной звезды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В олимпийском четырехзвездочном сегменте пары имеют возможность подтвердить ранее завоеванные лицензии. Напомним, у белорусов уже есть три пропуска в Токио, но максимальная квота – два участника от страны.

Заветный квиток Александр Зеленко взял в 2020 году, но чтобы отправиться в Японию, ему необходимо повторить свой успех. После двух видов программы белорус занимает вторую позицию в промежуточном протоколе. Лидирует же Александр Фоминов.