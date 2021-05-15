«Если всё сложится благополучно, будем готовиться к ОИ». В Ратомке проходит квалификационный турнир по конному спорту
Новости Беларуси. Олимпийский квалификационный турнир по конному троеборью в Ратомке подходит к концу. В предпоследний день соревнований участники проходили полевые испытания в программах четырех, трех, двух и одной звезды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В олимпийском четырехзвездочном сегменте пары имеют возможность подтвердить ранее завоеванные лицензии. Напомним, у белорусов уже есть три пропуска в Токио, но максимальная квота – два участника от страны.
Заветный квиток Александр Зеленко взял в 2020 году, но чтобы отправиться в Японию, ему необходимо повторить свой успех. После двух видов программы белорус занимает вторую позицию в промежуточном протоколе. Лидирует же Александр Фоминов.
Александр Зеленко, участник олимпийского квалификационного турнира:
Сложно, очень сложно, потому что идут ливни и поле очень хорошо промочилось. Лошадь скачет, и засасывает ее прямо в землю.
Спортсмены нашей сборной Фоминов и Иванов подтвердили минимальную квалификацию. В том году у меня была травма, поэтому я не смог подтвердить ее, но в этом году надо одним стартом подтверждать. Если все сложится благополучно, будем готовиться к Олимпийским играм.
В соревнованиях принимают участие более 100 сильнейших пар из Беларуси и России, победитель определится после конкура 16 мая.