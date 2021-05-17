Пять медалей завоевали белорусские гребцы в заключительный день этапа Кубка мира в Венгрии

Новости Беларуси. Пять медалей выиграли белорусы в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в венгерском Сегеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что практически все награды завоеваны в олимпийских классах судов.

Наши гребцы отметились на пьедестале как в турнире байдарочников, так и каноистов. Особенно успешной оказалась дистанция 500 метров. На ней серебряные награды завоевали: мужская байдарка-двойка, каноист-одиночник Максим Петров и женская байдарка-четверка.

На марафонской дистанции в 5 километров второй результат дня показала каноистка Ольга Климова. И, наконец, мужская байдарка-четверка пересекла финишную черту третьей.