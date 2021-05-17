Прямой эфир

Пять медалей завоевали белорусские гребцы в заключительный день этапа Кубка мира в Венгрии

17 мая 2021 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пять медалей выиграли белорусы в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в венгерском Сегеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что практически все награды завоеваны в олимпийских классах судов.

Пять медалей завоевали белорусские гребцы в заключительный день этапа Кубка мира в Венгрии-1

Наши гребцы отметились на пьедестале как в турнире байдарочников, так и каноистов. Особенно успешной оказалась дистанция 500 метров. На ней серебряные награды завоевали: мужская байдарка-двойка, каноист-одиночник Максим Петров и женская байдарка-четверка.

Пять медалей завоевали белорусские гребцы в заключительный день этапа Кубка мира в Венгрии-4

На марафонской дистанции в 5 километров второй результат дня показала каноистка Ольга Климова. И, наконец, мужская байдарка-четверка пересекла финишную черту третьей.

Пять медалей завоевали белорусские гребцы в заключительный день этапа Кубка мира в Венгрии-7

Таким образом, белорусская школа гребли в очередной раз подтвердила высочайший класс и способность бороться за самые высокие места на предстоящих Олимпийских играх в Токио, где на гребных каналах будут разыграны 16 комплектов медалей.

# Гребля # Максим Петров # Ольга Климова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если всё сложится благополучно, будем готовиться к ОИ». В Ратомке проходит квалификационный турнир по конному спорту
15 мая 2021 20:49

«Если всё сложится благополучно, будем готовиться к ОИ». В Ратомке проходит квалификационный турнир по конному спорту

Волейбол. В отборе на Евро-2021 мужская сборная Беларуси обыграла Венгрию
15 мая 2021 20:44

Волейбол. В отборе на Евро-2021 мужская сборная Беларуси обыграла Венгрию

Теннис. Илья Ивашко вышел в финал квалификации турнира в Женеве
15 мая 2021 20:40

Теннис. Илья Ивашко вышел в финал квалификации турнира в Женеве