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Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин»

23 февраля 2018 17:44
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Новости Беларуси. По-настоящему олимпийский забег состоялся 23 февраля в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -1

Правда, некоторые принципиальные отличия все же были: в дресс-коде. Участники – только мужчины и только с голым торсом.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -3

Мороз крепчает, но пар от разгоряченных тел вполне подогревает атмосферу.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -5

Организаторы «Забега настоящих мужчин» вынуждены были увеличить лимит участников до 1300. Пришло – полторы! Заявки стихийно поступали до последнего. Представители сильного пола, вдохновленные вчерашним олимпийским забегом нашей женской сборной по биатлону готовы принять у них эстафету. Вот и квартет из Военной академии на разминке держится вместе.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -7

Бравада – прочь! Серьезный критерий старта – состояние здоровья атлета-любителя. Ведь дресс-код: голый торс. Частичное ню рекомендовано все же прикрыть шапочкой, теплыми варежками, а также прихватить двойные сменные носки.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -9

Отогревать после морозного финиша и закрывать углеводное окно, образовавшееся после спортивного рывка, будут и военные кулинары. На полевой кухне уже кипит каша.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -11

На пит-стопе и в группе поддержки – девушки.  Каждый бегун выбирает посильную дистанцию – 1 или 3 километра. За минуты до массового старта тестостерон и адреналин уже зашкаливает. Здесь и многодетные отцы из Витебска.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -13

А вот этот смешанный дуэт приковал внимание еще на старте. На плечах у мамы годовалый Миша из Борисова. В «мужской день» он побежит с мамой, заняв удобную позицию – на плечах.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -15

На передовой мини-олимпиады по-белорусски и вип-состав. Председатель федерации легкой атлетики Турции и белорусские спортсмены-депутаты Вадим Девятовский и Александр Богданович. Олимпийский чемпион дал старт и присоединился к колонне бегунов.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -17

За финалистами, конечно, не угнаться. За пару минут 1 километр преодолел Никита, студент БГПУ.  А вот 3 километра спокойно пробежал и лидировал минчанин Александр, который признался, что тренируется уже 10 лет. Эдакая «ответочка». Свою победу он посвятил нашим олимпийским чемпионкам и своей девушке Светлане.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -19

Вадим Девятовский, председатель Федерации легкой атлетики, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Наша женская сборная по биатлону вдохновила многих. Мы действительно страна, которая отстаивала свою независимость, страна-победитель. Сегодня молодые люди и не только бросали себе вызов.

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -21

После финиша разгоряченные парни не спешили утепляться. Кто-то делился впечатлениями, кто-то обсуждал Олимпиаду в Корее, ведь 23 февраля все белорусы увидели на церемонии награждения наши, умноженные на 4 золотые медали, а кто-то резюмировал: «Разве такую нацию можно победить».

5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали 

Белорусские биатлонистки вдохновили страну: как в Минске прошёл «Забег настоящих мужчин» -24

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Девчонки сделали самый большой подарок на 23 февраля – это золото 21 февраля, а сегодня они получали золотые медали. Мы слышали гимн. Я считаю, что это замечательно.

В замыкающих добежали до финиша и маленький Миша с мамой. Малыш, как и положено по протоколу забега, с голым торсом.

# Фотофакт # Спортивный праздник # Александр Богданович # Вадим Девятовский

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