«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане

Новости Беларуси. 29 апреля в Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем примет участие белорусская сборная, которая поборется за возвращение в элиту.

В соперниках у парней Андрея Сидоренко хоккеисты Литвы, Венгрии, Словении, Казахстана и Кореи. Нужно занять место не ниже второго. 22 апреля белорусы провели последнюю тренировку перед отъездом в Нур-Султан.

Евгений Ковыршин, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

За счет командных действий будем стараться, потому что у нас таких сильных звезд нет. Поэтому за счет командной игры, характера… Молодежь подтягивается, они тоже должны набираться опыта, потому что скоро домашний чемпионат мира, и там уже должны ребята играть.

Егор Шарангович, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Не будем никогда под соперника подстраиваться, будем свою игру диктовать. Любая команда может стать фаворитом, смотря как начнем чемпионат. Если начнем с победы, будет намного легче. 23 апреля наши парни отправятся в Казахстан расширенным составом, окончательный список игроков на чемпионат мира Андрей Сидоренко озвучит после спаринга с хозяевами льда, который пройдет 25 апреля.