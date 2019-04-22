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«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане

22 апреля 2019 21:06
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Новости Беларуси. 29 апреля в Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем примет участие белорусская сборная, которая поборется за возвращение в элиту.

«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане-1

«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане-3

В соперниках у парней Андрея Сидоренко хоккеисты Литвы, Венгрии, Словении, Казахстана и Кореи. Нужно занять место не ниже второго. 22 апреля белорусы провели последнюю тренировку перед отъездом в Нур-Султан.

«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане-6

Евгений Ковыршин, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
За счет командных действий будем стараться, потому что у нас таких сильных звезд нет. Поэтому за счет командной игры, характера…

Молодежь подтягивается, они тоже должны набираться опыта, потому что скоро домашний чемпионат мира, и там уже должны ребята играть.

«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане-9

Егор Шарангович, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Не будем никогда под соперника подстраиваться, будем свою игру диктовать. Любая команда может стать фаворитом, смотря как начнем чемпионат. Если начнем с победы, будет намного легче.

23 апреля наши парни отправятся в Казахстан расширенным составом, окончательный список игроков на чемпионат мира Андрей Сидоренко озвучит после спаринга с хозяевами льда, который пройдет 25 апреля.

«Важна будет коллективная игра и игра в обороне». Сидоренко о выступлении сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане-12

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Хочу поблагодарить, что все ребята сюда приехали. Очень хорошее настроение. Очень хорошо работают. Я доволен этим сбором. Начало матча будет очень важным. Важна будет коллективная игра и игра в обороне. Конечно, реализация большинства выйдет на первый план.

Напомним, в 2018 году сборная Беларуси покинула сильнейший дивизион, и теперь главная задача на предстоящем форуме – вернуть свои позиции.

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Евгений Ковыршин # Егор Шарангович # Фотофакт

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