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Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

22 апреля 2019 15:30
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Новости Беларуси. 20 апреля определились лучшие бойцы страны в муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Белорусские боксеры – одни из сильнейших в мире, поэтому конкуренция внутри команды – что надо.

Тем более на кону были еще и путевки на чемпионат мира в июле и домашний чемпионат Европы в ноябре. Причем возможность представить страну есть только у победителей чемпионата.

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-1

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-3

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-5

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-7

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-9

Выделим самые заметные результаты. Даниил Ермоленко в 2018 году стал настоящим открытием: в первый год среди «взрослых» он выиграл чемпионат страны, а на этот раз защитил свой титул.

Лучший боец Беларуси 2018 года Дмитрий Варец завоевал золото в весовой категории до 67 кг. Очередной титул чемпионки завоевала Елена Лешкевич. 

Пока бойцы сражались на ринге, наши коллеги старались запечатлеть самые яркие и эмоциональные моменты финалов. Кроме того, этот чемпионат стал дебютом нашей новой передвижной телестанции.

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-12

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-14

Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны-16

# Единоборства # Фотофакт

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