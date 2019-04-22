Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Новости Беларуси. 20 апреля определились лучшие бойцы страны в муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Белорусские боксеры – одни из сильнейших в мире, поэтому конкуренция внутри команды – что надо.

Тем более на кону были еще и путевки на чемпионат мира в июле и домашний чемпионат Европы в ноябре. Причем возможность представить страну есть только у победителей чемпионата.