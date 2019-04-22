Стали известны имена лучших бойцов Беларуси в муай-тай: итоги чемпионата страны

Новости Беларуси. 20 апреля определились лучшие бойцы страны в муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Белорусские боксеры – одни из сильнейших в мире, поэтому конкуренция внутри команды – что надо.
Тем более на кону были еще и путевки на чемпионат мира в июле и домашний чемпионат Европы в ноябре. Причем возможность представить страну есть только у победителей чемпионата.
Выделим самые заметные результаты. Даниил Ермоленко в 2018 году стал настоящим открытием: в первый год среди «взрослых» он выиграл чемпионат страны, а на этот раз защитил свой титул.
Лучший боец Беларуси 2018 года Дмитрий Варец завоевал золото в весовой категории до 67 кг. Очередной титул чемпионки завоевала Елена Лешкевич.
Пока бойцы сражались на ринге, наши коллеги старались запечатлеть самые яркие и эмоциональные моменты финалов. Кроме того, этот чемпионат стал дебютом нашей новой передвижной телестанции.