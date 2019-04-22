«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми. Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.

На этапе Кубка мира у белорусов три медали: бронзу завоевал Владислав Гончаров, два золота – в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.

Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Довольны своим результатом. Мы сделали в свою силу. Всё получилось хорошо. Мы очень хотели порадовать болельщиков, родных и друзей, которые пришли на «Минск-Арену», чтобы посмотреть наше выступление.

Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

Мы очень рады, что выполнили свою программу. Мы действительно много над этим работали. Мы рады, что получилось всё, что хотели.