«Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас». Владислав Гончаров о победе на этапе КМ по прыжкам на батуте
Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.
Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.
На этапе Кубка мира у белорусов три медали: бронзу завоевал Владислав Гончаров, два золота – в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.
Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Довольны своим результатом. Мы сделали в свою силу. Всё получилось хорошо. Мы очень хотели порадовать болельщиков, родных и друзей, которые пришли на «Минск-Арену», чтобы посмотреть наше выступление.
Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Мы очень рады, что выполнили свою программу. Мы действительно много над этим работали. Мы рады, что получилось всё, что хотели.
Владислав Гончаров, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Отпрыгали хорошо, выступлением порадовали вас. Результаты вы видите сами – конечно, не самые лучшие, но какие есть.
Впереди у наших батутистов II Европейские игры. Там у воздушных акробатов будут разыграны четыре комплекта медалей.