Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного Кубка мира по женской борьбе

Новости Беларуси. Василиса Марзалюк завоевала бронзу на личном Кубке мира по женской борьбе в сербском Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска со счетом 3:1 справилась с олимпийской чемпионкой из Канады Эрикой-Элизабет Уибе.

Пятое место заняла еще одна наша соотечественница Анна Садченко. Ранее медалями обзавелись Ирина Курочкина и Залина Сидакова – у них золото и бронза соответственно.

17 декабря на турнире проходят схватки среди представителей вольной борьбы. За бронзу поспорят три белоруса: Азамат Нуриков, Аркадий Погосян, Денис Хроменков. Также в число призеров может попасть Владислав Андреев.