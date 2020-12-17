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Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного Кубка мира по женской борьбе

17 декабря 2020 12:32
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Новости Беларуси. Василиса Марзалюк завоевала бронзу на личном Кубке мира по женской борьбе в сербском Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска со счетом 3:1 справилась с олимпийской чемпионкой из Канады Эрикой-Элизабет Уибе.

Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного Кубка мира по женской борьбе-1

Пятое место заняла еще одна наша соотечественница Анна Садченко. Ранее медалями обзавелись Ирина Курочкина и Залина Сидакова – у них золото и бронза соответственно.

17 декабря на турнире проходят схватки среди представителей вольной борьбы. За бронзу поспорят три белоруса: Азамат Нуриков, Аркадий Погосян, Денис Хроменков. Также в число призеров может попасть Владислав Андреев.

# Спортивные соревнования # Василиса Марзалюк # Эрика-Элизабет Уибе # Анна Садченко # Ирина Курочкина # Залина Сидакова # Азамат Нуриков # Аркадий Погосян # Денис Хроменков # Владислав Андреев # Фотофакт

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