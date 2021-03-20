Биатлонистка Анна Сола заняла третье место на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Биатлонистка Анна Сола заняла третье место в гонке преследования в шведском Эстерсунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска попала на подиум во второй раз в сезоне, поднявшись в тройку с 13-го стартового места и показав третью скорость дня.

Гонка запомнилась тяжелыми ветровыми условиями, из-за чего большинство спортсменок нещадно мазали на огневых рубежах. Победительница Марте Рэйселанд из Норвегии допустила четыре промаха, что, впрочем, не помешало ей на финише привезти полминуты Тирил Экхофф.

Отметим, в топ-10 попала еще одна представительница Беларуси: Елена Кручинкина стала 9-й. Ирина Кривко – 20-я, Динара Алимбекова с 8 кругами штрафа расположилась на 27-й позиции.