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Биатлонистка Анна Сола заняла третье место на этапе Кубка мира

20 марта 2021 20:36
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Новости Беларуси. Биатлонистка Анна Сола заняла третье место в гонке преследования в шведском Эстерсунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска попала на подиум во второй раз в сезоне, поднявшись в тройку с 13-го стартового места и показав третью скорость дня.

Биатлонистка Анна Сола заняла третье место на этапе Кубка мира-1

Гонка запомнилась тяжелыми ветровыми условиями, из-за чего большинство спортсменок нещадно мазали на огневых рубежах. Победительница Марте Рэйселанд из Норвегии допустила четыре промаха, что, впрочем, не помешало ей на финише привезти полминуты Тирил Экхофф.

Отметим, в топ-10 попала еще одна представительница Беларуси: Елена Кручинкина стала 9-й. Ирина Кривко – 20-я, Динара Алимбекова с 8 кругами штрафа расположилась на 27-й позиции.

# Биатлон # Марте Рэйселанд # Тирил Экхофф # Елена Кручинкина # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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