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Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии

01 апреля 2026 17:35
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Белорусы привезли пять золотых и одну серебряную награды с Открытого чемпионата Венгрии по прыжкам в воду, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Этот старт показал – у данного вида спорта есть настоящее и будущее. 

Тему продолжит Денис Пащеня.

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии-2

Трудная дорога до соревнований не стала помехой для наших атлетов. Состав на турнир сформировался с упором на перспективные таланты. Главной героиней стала 13-летняя Александра Пузь. Она показала лучший результат на метровом и трехметровом трамплинах, а после была безупречна в прыжках с вышки.

Получилось три золота в нашей сборной. Среди парней дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Тимофей Пацкевич. 

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии-4

Тимофей Пацкевич, двукратный победитель турнира:
Я, тренер, вода – и все получилось. Ни о чем не думал. Просто собрался с мыслями и сделал свое дело. 

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии-6

Александра Пузь, трехкратная победительница турнира:
Пришла в прыжки в воду в 7 лет. Я получаю от этого удовольствие, адреналин. Завораживает меня бассейн. Все было гладко, хорошо. Все приятно встретили, с улыбками, здоровались. Много поддержки от всех – от родных, от тренеров. Это самое главное. 

Тренерский штаб своими подопечными остался доволен. 

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии-8

Светлана Алексеева, личный тренер А. Пузь:
Юниорами очень довольна, потому что независимо от того, какая была конкуренция, я всегда исхожу от сумм баллов, которые набирает спортсмен. Суммы хорошие, конкурентоспособные, что позволит нам надеяться в будущем на первенстве в Европе бороться за топ. 

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии-10

Взрослую сборную представили Александр Колосков и Сергей Малашонок. Ими в синхронных прыжках с вышки была завоевана серебряная награда. Этот турнир стал первым за долгое время на международной арене для наших прыгунов в воду. Следующий старт состоится в Дрездене. Оба форума являются подготовительными к первенству Европы. Оно пройдет в июне.

Подробности смотрите в видео.

# Прыжки # Белорусские спортсмены # Спортивные соревнования # Светлана Алексеева

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