Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии

Белорусы привезли пять золотых и одну серебряную награды с Открытого чемпионата Венгрии по прыжкам в воду, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Этот старт показал – у данного вида спорта есть настоящее и будущее. Тему продолжит Денис Пащеня.

Трудная дорога до соревнований не стала помехой для наших атлетов. Состав на турнир сформировался с упором на перспективные таланты. Главной героиней стала 13-летняя Александра Пузь. Она показала лучший результат на метровом и трехметровом трамплинах, а после была безупречна в прыжках с вышки. Получилось три золота в нашей сборной. Среди парней дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Тимофей Пацкевич.

Тимофей Пацкевич, двукратный победитель турнира:

Я, тренер, вода – и все получилось. Ни о чем не думал. Просто собрался с мыслями и сделал свое дело.

Александра Пузь, трехкратная победительница турнира:

Пришла в прыжки в воду в 7 лет. Я получаю от этого удовольствие, адреналин. Завораживает меня бассейн. Все было гладко, хорошо. Все приятно встретили, с улыбками, здоровались. Много поддержки от всех – от родных, от тренеров. Это самое главное. Тренерский штаб своими подопечными остался доволен.

Светлана Алексеева, личный тренер А. Пузь:

Юниорами очень довольна, потому что независимо от того, какая была конкуренция, я всегда исхожу от сумм баллов, которые набирает спортсмен. Суммы хорошие, конкурентоспособные, что позволит нам надеяться в будущем на первенстве в Европе бороться за топ.