В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград

В Москве стартовал чемпионат России по легкой атлетике. За награды соревнований в помещении борются сильнейшие российские спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Вместе с ними на дорожки и в секторы вышли и лидеры белорусской сборной, которые соревнуются в рамках девятого этапа серии «Снежная королева». Сегодня состоялись 8 финалов. Наши атлеты завоевали семь наград. Первыми на пьедестал почета поднялись толкательницы ядра Алена Дубицкая и Елена Трус. Они заняли первое и второе места соответственно.

Алена Дубицкая, победительница 9-го этапа серии «Снежная королева» чемпионата России в помещении:

Результат – 18,17. В принципе, сезон бест, можно сказать, нормально прошел. Конечно, всегда хочется больше. Поэтому еще есть несколько стартов. Потихонечку, я думаю, может, что-то и лучше получится. Реноме отечественной школы толкания ядра поддержал и Олег Томашевич. Он показал результат 20 метров 86 сантиметров и завоевал золотую медаль. Бронза – у нашего Евгения Бриги. Эльвира Граборенко была вне конкуренции на дистанции 60 метров с барьерами – она финишировала первой с результатом 7 целых и 98 сотых секунды. Руслана Романовская заняла 5 место. В аналогичной дисциплине у мужчин Виталий Парахонько стал обладателем серебра. На дистанции 60 метров Янина Луценко показала третий результат – 7 целых 32 сотых секунды. Четвертой финишировала Елизавета Третяк.