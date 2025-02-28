Кубок сильнейших по конькобежному спорту завершился в Минске

16 наград, пять наивысшей пробы – таков итог выступлений белорусских конькобежцев на Кубке сильнейших. Последний соревновательный день стал для белорусов богатым и на эмоции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу заключительного дня турнира начинали женщины. На кону стояли награды на 1,5-километровой дистанции. В стартовых протоколах среди сильнейших российских конькобежек была единственная наша Анна Доморацкая, и она не подвела. Перед последним забегом белоруска возглавляла итоговый протокол, но, к сожалению, конкурентки оказались быстрее. От второго места Аню отделили 52 сотые секунды.

Анна Доморацкая, бронзовый призер Кубка сильнейших:

Для меня это одно из лучших выступлений на «Минск-Арене», и, безусловно, помогали трибуны. Ты бежишь и чувствуешь, что родные стены несут себя. Спасибо большой стране.