Кубок сильнейших по конькобежному спорту завершился в Минске

16 наград, пять наивысшей пробы – таков итог выступлений белорусских конькобежцев на Кубке сильнейших. Последний соревновательный день стал для белорусов богатым и на эмоции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
16 наград, пять наивысшей пробы – таков итог выступлений белорусских конькобежцев на Кубке сильнейших. Последний соревновательный день стал для белорусов богатым и на эмоции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Программу заключительного дня турнира начинали женщины. На кону стояли награды на 1,5-километровой дистанции. В стартовых протоколах среди сильнейших российских конькобежек была единственная наша Анна Доморацкая, и она не подвела. Перед последним забегом белоруска возглавляла итоговый протокол, но, к сожалению, конкурентки оказались быстрее. От второго места Аню отделили 52 сотые секунды.
Анна Доморацкая, бронзовый призер Кубка сильнейших:
Для меня это одно из лучших выступлений на «Минск-Арене», и, безусловно, помогали трибуны. Ты бежишь и чувствуешь, что родные стены несут себя. Спасибо большой стране.
А вот у мужчин на этой дистанции белорусов было гораздо больше. По мере финиша участников сменялись лидеры, в числе которых до последнего держался Егор Доморацкий. Но когда Виктор Руденко достиг красной линии, стало понятно: в копилке белорусов плюс две медали. Руденко – победитель.
Подробнее в видеоматериале.