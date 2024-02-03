Василина Хондошко стала четвёртой на ЧМ по водным видам спорта в Катаре

Василина Хондошко остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале дисциплины соло среди синхронисток в технической программе наша спортсменка набрала без малого 262 балла.

До бронзовой позиции Василине не хватило менее одного балла. Мировой форум по водным видам спорта в Катаре продлится по 18 февраля. Всего на турнире разыгрывается 75 комплектов наград. Из белорусских пловцов на чемпионате мира выступят Анастасия Кулешова, Алина Змушко, Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.