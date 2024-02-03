Егор Сидоров признан второй звездой в очередном матче чемпионата ЗХЛ

Егор Сидоров набрал три очка и был признан второй звездой в очередном матче чемпионата Западной хоккейной лиги. А его клуб «Саскатун» дома взял верх над «Медисин-Хат Тайгерс» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Сидоров набрал три очка и был признан второй звездой в очередном матче чемпионата Западной хоккейной лиги. А его клуб «Саскатун» дома взял верх над «Медисин-Хат Тайгерс» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский форвард забрасывал шайбы на 5-й и 58-й минутах, а на 11-й отметился ассистентским баллом. Кроме того, отечественный нападающий исполнил 6 бросков в створ ворот и завершил поединок с показателем полезности «+2».