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Егор Сидоров признан второй звездой в очередном матче чемпионата ЗХЛ

03 февраля 2024 11:57
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Егор Сидоров набрал три очка и был признан второй звездой в очередном матче чемпионата Западной хоккейной лиги. А его клуб «Саскатун» дома взял верх над «Медисин-Хат Тайгерс» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров признан второй звездой в очередном матче чемпионата ЗХЛ-1

Белорусский форвард забрасывал шайбы на 5-й и 58-й минутах, а на 11-й отметился ассистентским баллом. Кроме того, отечественный нападающий исполнил 6 бросков в створ ворот и завершил поединок с показателем полезности «+2».

# Хоккей

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