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Волейболистки «Минчанки-2» одержали вторую победу над командой «Тюмень-Прибой»

03 февраля 2024 11:53
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Волейболистки «Минчанки-2» одержали вторую победу над командой «Тюмень-Прибой» на пятом этапе Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки-2» одержали вторую победу над командой «Тюмень-Прибой»-1

В повторном поединке белоруски были сильнее со счетом 3:1. Неудачной для наших девушек оказалась только вторая партия, они не смогли справиться с напором соперниц и уступили – 11:25. Однако в остальных сетах именно «Минчанка-2» владела уверенным преимуществом – 25:17; 25:12; 25:10.

# Волейбол

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