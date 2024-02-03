Волейболистки «Минчанки-2» одержали вторую победу над командой «Тюмень-Прибой»

В повторном поединке белоруски были сильнее со счетом 3:1. Неудачной для наших девушек оказалась только вторая партия, они не смогли справиться с напором соперниц и уступили – 11:25. Однако в остальных сетах именно «Минчанка-2» владела уверенным преимуществом – 25:17; 25:12; 25:10.