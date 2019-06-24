Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Новости Беларуси. Василий Кириенко когда-то на I Европейских играх сказал «мерси» Баку и привез золото домой, показав лучшее время в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Кириенко, белорусский профессиональный шоссейный велогонщик:

Завтра? Вы знаете, я в последнее время вообще больше наслаждаюсь своей работой, потому что близок мой 38-й день рождения, и я хотел бы насладиться завтра гонкой, чтобы она у меня прошла хорошо. Тогда результат, естественно, даст о себе знать.