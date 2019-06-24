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Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

24 июня 2019 18:04
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Новости Беларуси. Василий Кириенко когда-то на I Европейских играх сказал «мерси» Баку и привез золото домой, показав лучшее время в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Федорович, СТВ:
На что завтра рассчитываете?

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»-1

Василий Кириенко, белорусский профессиональный шоссейный велогонщик:
Завтра? Вы знаете, я в последнее время вообще больше наслаждаюсь своей работой, потому что близок мой 38-й день рождения, и я хотел бы насладиться завтра гонкой, чтобы она у меня прошла хорошо. Тогда результат, естественно, даст о себе знать.

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»-4

Главная поддержка, как признается, спортсмен – это, конечно, его семья.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

# Велосипед # Василий Кириенко # Фотофакт

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