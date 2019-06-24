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Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив»

24 июня 2019 10:59
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Новости Беларуси. Сейчас в арсенале Беларуси 34 награды II Европейских игр. Предыдущий соревновательный день принес сразу 6 медалей высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив» -1

Легкоатлетка Татьяна Холодович победила в метании копья. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 64 метра и 37 сантиметров.   

Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив» -4

Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив» -6

Татьяна Холодович, чемпион II Европейских игр:
Я рада тому, что показала такой результат, это олимпийский норматив. Сегодня я официально выполнила олимпийский норматив, и меня это радует.   

Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив» -9



С золотом II Европейских игр Татьяну Холодович поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что спортсменка – один из ключевых членов нашей команды, способных обеспечить результат и повести других за собой.   

# Европейские игры # Татьяна Холодович # Фотофакт

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