Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив»

Новости Беларуси. Сейчас в арсенале Беларуси 34 награды II Европейских игр. Предыдущий соревновательный день принес сразу 6 медалей высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легкоатлетка Татьяна Холодович победила в метании копья. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 64 метра и 37 сантиметров.

Татьяна Холодович, чемпион II Европейских игр:

Я рада тому, что показала такой результат, это олимпийский норматив. Сегодня я официально выполнила олимпийский норматив, и меня это радует.