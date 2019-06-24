Полмиллиарда человек посмотрели прямую трансляцию открытия II Европейских игр

21 июня 2019 года – дата, которая навсегда будет вписана в историю Беларуси и мирового спорта. II Европейские игры начали отсчёт ярких побед на стадионе «Динамо» в минувшую пятницу. Очевидцами невиданной по размаху церемонии открытия стали 25 тысяч человек, а прямую трансляцию посмотрели без малого полмиллиарда.

Почётные гости форума – главы государств Молдовы, Боснии и Герцеговины, Чечни, Сербии, премьер-министр России, высшие должностные лица других стран и организаций, дипломаты. Они приехали поддержать своих атлетов и отдать дань уважения Синеокой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поприветствовал участников состязаний и гостей Минска и с гордостью отметил, что именно нашей стране выпала честь стоять у истоков Европейских Игр.

Кульминация церемонии открытия – зажжение огня. Пламя мира проделало путь в семь тысяч семьсот километров: стартовав 3 мая в Риме, символ спорта и высоких достижений успел побывать на горе Монблан, пройти по территории Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Чехии, Польши. Обогнув всю Беларусь, факел достиг финальной точки – стадиона «Динамо». Интрига, кто же зажжёт огонь, держалась до последнего. Сделать это доверили сразу нескольким чемпионам Беларуси разных лет.

Трогательному моменту предшествовала торжественная церемония открытия – шоу «Когда цветёт папоротник». В создании феерии задействовали топовых режиссёров. Под аккомпанемент Игоря Крутого на стадионе «Динамо» разливалось звонкое сопрано всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко, казахского певца Димаша Кудайбергенова и «звёзд» белорусской эстрады.

Полное погружение в сказку гостям форума обеспечили разработчики в области высоких технологий: грандиозное двухчасовое путешествие по историческим и культурным страницам Беларуси дополнили виртуальной реальностью.

Дома, как говорится, и стены помогают. За два дня соревнований белорусская сборная успела положить в копилку 34 медали. Первое золото принесли наши спортивные акробатки: Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович.

Белорусские атлеты в общекомандном зачёте вторые. На счету белорусов уже 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. Лидирует по количеству наград Россия, у которой уже 39. В пятёрке лидеров также Украина, Грузия и Италия.