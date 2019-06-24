Исполнительный директор Европейских игр: «Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире»

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск из Великобритании и прошел весь путь. Исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг стал собеседником Яны Шипко. Яна Шипко, СТВ:

Саймон, добрый день! Спасибо, что присоединились к нам в нашей выездной студии. Как вам, кстати, атмосфера? Вот из окон как раз вид на фан-зону. Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:

Это фантастика. Дворец спорта, где идут соревнования по самбо, Беларусь, к слову, хорошо выступила. Там баскетбольная арена. И одна из трех фан-зон в Минске. Я был там на открытии и вечером пару дней назад, потрясающая атмосфера, объединяющая людей из Беларуси, зарубежных гостей, они приходят туда и наслаждаются спортивным праздником. Прием такого международного форума позволяет Беларуси заявить о себе в мире. И не только по телевизору. Телекартинка не заменит живого общения с людьми из Беларуси и пребывания в этом невероятном, красивом городе.

О Минске спустя 30 лет: «Я заметил огромную разницу в городе» Яна Шипко:

Что касается вас лично, вы провели в Беларуси уже довольно много времени с тех пор как начали готовиться ко II Европейским играм. Возможно, вы за это время распрощались с какими-то стереотипами о нашей стране? Саймон Клегг:

Вообще впервые я оказался в Минске еще на чемпионате мира по биатлону больше 30 лет назад. Конечно, сейчас я заметил огромную разницу в городе. Для меня фантастика увидеть, как развился город с тех пор. Больше всего мне нравится, как много зелени вписывается в ваши городские пейзажи, много открытого пространства, красивые зоны вокруг реки, прекрасная обстановка для жизни и для туристов. Яна Шипко:

Вы следите за соревнованиями. Возможно, уже знаете кого-то из наших атлетов или даже болеете? Саймон Клегг:

Конечно, в рамках Европейского олимпийского комитета я работал раньше на 12-ти летних и зимних Олимпиадах с британской делегацией, поэтому я знаю, как важна поддержка. Так что мне очень интересно, как идут соревнования. И я счастлив отметить, как успешно выступает Беларусь. Вы вторые в медальном зачете. К этому моменту уже, полагаю, 10 золотых медалей, 9 серебряных и 14 бронзовых в самбо, гимнастике, художественной гимнастике... и еще больше впереди, уверен! Здорово видеть, как принимающая страна показывает такие результаты.

О программе II Европейских игр: «Мы хотели быть более гибкими» Яна Шипко:

Да, мы очень гордимся. По какому принципу выбирались дисциплины для программы II Европейских игр, потому что она отличается от I Игр в Баку? Саймон Клегг:

Это часть философии Европейских игр. Нам не хотелось, чтобы принимающая страна строила новые арены только для того, чтобы добавить какой-то вид спорта. Мы хотели быть более гибкими. Все же это не Олимпийские игры. И мы хотели подстроить программу под существующую инфраструктуру. А во-вторых, мы планировали так, чтобы это было интересно местным жителям. Например, если бы Игры проводились в Исландии, самбо не был бы так популярен там, а на следующих Играх, не думаю, что крикет, например, будет интересен в Кракове. О пляжном футболе: «Молодому поколению импонирует такой динамичный спорт на высоких скоростях» Яна Шипко:

Например, на Играх в Минске в программе пляжный футбол. Слышала много мнений, что этот красивый вид спорта хотелось бы видеть в олимпийской программе. Есть ли шансы? И будет ли это зависеть от того, на каком уровне пройдут соревнования здесь? Саймон Клегг:

В Баку тоже была эта дисциплина и получила очень много отзывов. Это захватывающая, динамичная, очень быстрая игра. И думаю, что молодому поколению импонирует такой динамичный спорт на высоких скоростях. Возможно, даже больше чем 90-минутный футбольный матч. Ну и плюс эти соревнования сопровождаются музыкой и модной энергетикой. Увидим ли мы пляжный футбол в Токио или в Париже в 2024-ом, или в Лос-Анджелесе – в 2028-м, в любом случае то, что мы видим такие красивые виды спорта на Европейских играх, очень важно для международного сообщества.

«У Минска сейчас очень хорошая спортивная инфраструктура и много возможностей» Яна Шипко:

После Игр в Минске останется прекрасное спортивное наследие, многие объекты серьезно обновились. Что дальше? Возможно, мы сможем принимать какие-то чемпионаты мира? Саймон Клегг:

Как я уже отмечал, у Минска сейчас очень хорошая спортивная инфраструктура и много возможностей. Но что еще важнее, вы получите колоссальный опыт в организации международных соревнований, человеческий капитал, и это добавит уверенности в том, чтобы претендовать на проведение других международных соревнований. Яна Шипко:

Как насчет Олимпийских игр? Было ли бы это возможно? Саймон Клегг:

Олимпийские игры – это совершенно другой формат. Европейские – больше подстраиваются под существующую инфраструктуру, это даст возможность принять их многим европейским городам. В конце концов, еще 6 дней этого потрясающего спортивного праздника в Минске. Давайте не заглядывать так далеко.