Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию

Новости Беларуси. Продолжаются II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Копилка сборной Беларуси пополнилась первой медалью. Отличились конькобежцы, которые заняли второе место в шорт-треке, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В смешанной эстафете на 3 000 метров белорусы Матвей Магер, Даниил Бычков, Дарья Степанова и Ксения Лукашевич выиграли серебро, уступив только квартету из Москвы.

Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку: Самое страшное было, что лед не очень чистый после парада-открытия. Мы свою работу можем сделать, самое главное, чтобы не помешал мусор, который бы сбил коньки. Сейчас, конечно, для всего вида спорта. Я думаю, многие дети, родители, которые интересуются этим видом спорта, будут рассказывать другим, и думаю, что даже большее количество людей увидим сейчас.

Совсем недавно закончилась произвольная программа у мальчиков-фигуристов. В финале выступили двое наших представителей. Василий Бороховский стал бронзовым призером. После короткой программы он занимал пятое место, а в произвольной отлично справился со всеми элементами и смог подняться на пьедестал почета.

О результатах утренней сессии читайте здесь.

Белорусскую команду на турнире представляют 68 атлетов в восьми видах. Всего участие в играх принимают 865 юных спортсменов из 13 стран.