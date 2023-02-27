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Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию

27 февраля 2023 15:07
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Новости Беларуси. Продолжаются II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Копилка сборной Беларуси пополнилась первой медалью. Отличились конькобежцы, которые заняли второе место в шорт-треке, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию-1

В смешанной эстафете на 3 000 метров белорусы Матвей Магер, Даниил Бычков, Дарья Степанова и Ксения Лукашевич выиграли серебро, уступив только квартету из Москвы.  

Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию-4

Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку:  
Самое страшное было, что лед не очень чистый после парада-открытия. Мы свою работу можем сделать, самое главное, чтобы не помешал мусор, который бы сбил коньки. Сейчас, конечно, для всего вида спорта. Я думаю, многие дети, родители, которые интересуются этим видом спорта, будут рассказывать другим, и думаю, что даже большее количество людей увидим сейчас.  

Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию-7

Совсем недавно закончилась произвольная программа у мальчиков-фигуристов. В финале выступили двое наших представителей. Василий Бороховский стал бронзовым призером. После короткой программы он занимал пятое место, а в произвольной отлично справился со всеми элементами и смог подняться на пьедестал почета.

О результатах утренней сессии читайте здесь.

Белорусскую команду на турнире представляют 68 атлетов в восьми видах. Всего участие в играх принимают 865 юных спортсменов из 13 стран.

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# Фигурное катание # Матвей Магер # Даниил Бычков # Дарья Степанова # Ксения Лукашевич # Василий Бороховский # Вячеслав Сергеев # Фотофакт

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