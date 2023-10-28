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«Вашингтон» с белорусом Алексеем Протасом в составе обыграл «Миннесоту» в НХЛ

28 октября 2023 10:14
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Алексей Протас сыграл шестой матч в нынешнем чемпионате НХЛ. Команда белорусского нападающего – «Вашингтон» – на своей площадке выиграла у «Миннесоты» по буллитам – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» с белорусом Алексеем Протасом в составе обыграл «Миннесоту» в НХЛ-1

Алексей Протас играл в центре четвертого звена и провел на льду девять смен – 5 минут 21 секунду. Единственный бросок Протаса оказался заблокирован соперником, Алексей также совершил один перехват, выиграл одно из двух вбрасываний и закончил встречу с показателем полезности «0».

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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