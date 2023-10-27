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Павел Глинчук вышел в финал молодёжного ЧМ по борьбе

27 октября 2023 20:28
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Второй день и второй медальный дуплет. Белорусские борцы продолжают покорять пьедестал почета чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет. Сегодня, 27 октября, у нас гарантированная бронза и виртуальное серебро.

Павел Глинчук вышел в финал молодёжного ЧМ по борьбе-1

В финал весовой категории до 97 килограммов в состязаниях греко-римлян вышел Павел Глинчук. Это гарантировало ему как минимум второе место в итоговом протоколе. Однако стать лучшим на планете все шансы есть. Схватка за золото намечена на завтра. Второй и гарантированной медалисткой стала Виктория Радькова. Она обзавелась бронзой весовой категории до 72 килограммов. В решающей схватке была зафиксирована ничья – 3:3, однако по последнему результативному действию на пьедестале оказалась белоруска.

# Борьба # Фотофакт

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