Павел Глинчук вышел в финал молодёжного ЧМ по борьбе

Второй день и второй медальный дуплет. Белорусские борцы продолжают покорять пьедестал почета чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет. Сегодня, 27 октября, у нас гарантированная бронза и виртуальное серебро.

В финал весовой категории до 97 килограммов в состязаниях греко-римлян вышел Павел Глинчук. Это гарантировало ему как минимум второе место в итоговом протоколе. Однако стать лучшим на планете все шансы есть. Схватка за золото намечена на завтра. Второй и гарантированной медалисткой стала Виктория Радькова. Она обзавелась бронзой весовой категории до 72 килограммов. В решающей схватке была зафиксирована ничья – 3:3, однако по последнему результативному действию на пьедестале оказалась белоруска.