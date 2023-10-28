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Соболенко попала в группу с Рыбакиной, Пегулой и Саккари на итоговом турнире WTA

28 октября 2023 10:13
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В мексиканском Канкуне прошла жеребьевка итогового турнира Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в девять миллионов долларов сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко попала в группу с Рыбакиной, Пегулой и Саккари на итоговом турнире WTA-1

Восемь сильнейших теннисисток распределены на две группы. Названия групп пришли из культуры народов майя – так называют мексиканские города, находящиеся недалеко от Канкуна. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко возглавила группу «Бакалар». Ее соперниками по групповому этапу турнира будут представительница Казахстана Елена Рыбакина, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари. В состав группы «Четумаль» вошли полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф, Онс Жабер из Туниса и чешка Маркета Вондроушова. Матчи предварительного раунда пройдут с 29 октября по 3 ноября. В полуфинал турнира выйдут по два игрока из группы. Арина Соболенко будет защищать титул первой ракетки мира, который при ряде условий может себе вернуть полька Ига Швентек. Сейчас она второй номер. Первые поединки пройдут в воскресенье, 29 октября.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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