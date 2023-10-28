Соболенко попала в группу с Рыбакиной, Пегулой и Саккари на итоговом турнире WTA

Восемь сильнейших теннисисток распределены на две группы. Названия групп пришли из культуры народов майя – так называют мексиканские города, находящиеся недалеко от Канкуна. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко возглавила группу «Бакалар». Ее соперниками по групповому этапу турнира будут представительница Казахстана Елена Рыбакина, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари. В состав группы «Четумаль» вошли полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф, Онс Жабер из Туниса и чешка Маркета Вондроушова. Матчи предварительного раунда пройдут с 29 октября по 3 ноября. В полуфинал турнира выйдут по два игрока из группы. Арина Соболенко будет защищать титул первой ракетки мира, который при ряде условий может себе вернуть полька Ига Швентек. Сейчас она второй номер. Первые поединки пройдут в воскресенье, 29 октября.