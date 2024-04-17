«Вашингтон» Протаса сыграет в Кубке Стэнли

Команда белоруса Алексея Протаса «Вашингтон» сыграет в Кубке Стэнли. «Столичные» победили «Филадельфию» со счетом 2:1 в заключительном матче регулярного чемпионата, заняли 8-е место в таблице и обеспечили себе путевку в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий провел на льду 19 минут 16 секунд, трижды бросил по воротам, применил силовой прием, совершил перехват и завершил встречу с показателем полезности 0. Алексей Протас впервые за три сезона в НХЛ может сыграть в Кубке Стэнли. Соперник у «Вашингтона» грозный – в стартовом раунде его ожидает победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».