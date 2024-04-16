Алёна Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории 125 в португальском Оэйраше

Белорусская теннисистка довольно уверенно одержала победу над австралийкой Тайлой Престон со счетом 6:4, 6:2. Отметим, соперница в рейтинге располагается выше Алены на 66 позиций. И эта виктория нашей спортсменки вселяет оптимизм в ее дальнейшее продвижение. Следующей оппоненткой Фалей будет китаянка Чжу Сян Бай.