Волейболистки «Минчанки» стартовали с поражения в финальном туре ЧР

Волейболистки «Минчанки» в финальном туре открытого чемпионата России, который принимает Краснодар, стартовали с поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый соперник оказался неуступчивым и мастеровитым. Наша команда проиграла красноярскому «Енисею» со счетом 2:3. Напомним, дружина Ольги Пальчевской ведет борьбу за 9-14 места российской Суперлиги. В итоговой таблице будут учтены результаты всех игр, в том числе и на предварительном этапе. Команда, занявшая итоговое 14-е место, покинет сильнейшую лигу. Пока «Минчанка» идет 13-й.