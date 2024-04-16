Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в товарищеском матче команде России

Россиянки с первых минут обозначили свое преимущество. Они действовали на высоких скоростях и превосходили оппоненток в напоре и игровом мышлении. На стартовом отрезке матча хозяйки вели – 12:6. Ближе к окончанию первой половины встречи команда Валерия Певницкого собралась и сократила отставание. На перерыв сборные ушли со счетом 18:12 в пользу россиянок. Во втором тайме дружина Людмилы Бодниевой выглядела не столь предпочтительно, тем не менее диктовала свои условия, и в итоге наша команда проиграла – 25:31. Повторный спарринг состоится в среду, 17 апреля. Отметим, семь игроков сборной Беларуси в следующем сезоне будут выступать в составе российских клубов.