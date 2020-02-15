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Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе

15 февраля 2020 16:17
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Новости Беларуси. Ванесса Колодинская выиграла золото проходящего в Риме чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе -1

В финале в весовой категории до 53-х килограммов белоруска встречалась с Есикой Блаcкой из Нидерландов. Наша спортсменка боролась активнее и закономерно победила по очкам 3:1, завоевав золото.

Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе -4

Бронзу в копилку нашей сборной накануне принесла Ирина Курочкина. Она заняла третье место в весовой категории до 57 килограммов.

# Борьба # Ванесса Колодинская # Ирина Курочкина # Фотофакт

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