Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег

Новости Беларуси. 10 тысяч кубометров снега заготовлено в «Раубичах» для проведения чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-спорт». Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта. Так что у белорусской стороны ещё есть время довести все до идеала.

Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе пройдет и этап Кубка IBU. Он состоится с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день.

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта:

В том году был очень большой опыт: провели чемпионат Европы, летний чемпионат мира. Поэтому у нас все для того, чтобы провести, есть: и человеческий потенциал, и судейские бригады, есть все оборудование (указатели и др.). До каждых мелочей. Очень много было сделано в том году. Поэтому на багаже того года нам и легче проводить. Главная проблема, я еще раз подчеркиваю – это снег (здесь подробнее).

Белорусские любители спорта смогут на протяжении двух недель увидеть биатлон высокого уровня.