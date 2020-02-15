70 делегатов из 38 стран. Минск впервые провёл конференцию Европейской федерации триатлона

Новости Беларуси. 15 февраля в Минске прошла Президентская конференция Европейской федерации триатлона. В Национальном олимпийском комитете собрались более 70 делегатов из 38 стран Старого Света, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Среди участников были президенты и генеральные секретари федераций европейских государств, в том числе руководитель Международного союза триатлона, член международного олимпийского комитета Марсиоль Касадо. Минск впервые за всю историю развития этого вида спорта в Беларуси принимает мероприятия такого уровня.

Андрей Силивончик, председатель Белорусской федерации триатлона:

В борьбе между Ливерпулем и Минском выиграл Минск. Отчасти из-за того, что у нас безвизовый режим, это привлекло много стран, и у нас максимальное количество делегаций за всю историю европейского конгресса по триатлону – 38 делегаций, не считая ITU.