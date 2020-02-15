Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля

Новости Беларуси. Грандиозное шоу мужественности и силы готовится пройти в нашей столице 29 февраля, сообщили в программе «СТВ-спорт». На ринге арены Falcon Club сойдутся лучшие бойцы из Беларуси, России, Польши, Азербайджана, Армении и других стран в промоушинге MGC.

В нём организаторы соединили все виды единоборств. Главная цель соревнований – сделать шоу для зрителей, в котором помимо самих состязаний гостей будет ждать много интересного.