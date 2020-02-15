Прямой эфир

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля

15 февраля 2020 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Грандиозное шоу мужественности и силы готовится пройти в нашей столице 29 февраля, сообщили в программе «СТВ-спорт». На ринге арены Falcon Club сойдутся лучшие бойцы из Беларуси, России, Польши, Азербайджана, Армении и других стран в промоушинге MGC.

В нём организаторы соединили все виды единоборств. Главная цель соревнований сделать шоу для зрителей, в котором помимо самих состязаний гостей будет ждать много интересного.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля-1



Константин Маханьков, организатор турнира:
Основным гостем бойцовским будет Олег Тактаров. Это первый чемпион UFC, из России, это знаковая личность, герой Голливуда, киноактер. Один из таких людей, на которых стоит посмотреть и кого стоит послушать.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля-3



Главным боем турнира станет схватка белоруса Максима Сподаренко и Рамала Асланова. Вместе с тем, обещает быть интересным поединок нашего соотечественника Михаила Долголевца с украинцем Владиславом Танцюрай. Для Михаила это дебют в профессиональном боксе, причём в весе меньше привычного.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля-5



Михаил Долголевец, участник летних Олимпийских игр-2012:
Хочется попробовать себя в профессиональном боксе. Это другая манера, немножко другие правила, в отличие от любительского олимпийского бокса, поэтому это интересно. Нагрузки максимальные, к турниру выйдем на пиковую форму. Все будет прекрасно.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля-7

Все поединки турнира телеканал СТВ покажет в эфире. 

# Мировой бокс # Константин Маханьков # Олег Тактаров # Михаил Долголевец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег
14 февраля 2020 21:27

Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег

Minsk Cup 2020: кто из белорусов отличился?
14 февраля 2020 21:14

Minsk Cup 2020: кто из белорусов отличился?

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре
14 февраля 2020 14:59

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре