Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля
Новости Беларуси. Грандиозное шоу мужественности и силы готовится пройти в нашей столице 29 февраля, сообщили в программе «СТВ-спорт». На ринге арены Falcon Club сойдутся лучшие бойцы из Беларуси, России, Польши, Азербайджана, Армении и других стран в промоушинге MGC.
В нём организаторы соединили все виды единоборств. Главная цель соревнований – сделать шоу для зрителей, в котором помимо самих состязаний гостей будет ждать много интересного.
Константин Маханьков, организатор турнира:
Основным гостем бойцовским будет Олег Тактаров. Это первый чемпион UFC, из России, это знаковая личность, герой Голливуда, киноактер. Один из таких людей, на которых стоит посмотреть и кого стоит послушать.
Главным боем турнира станет схватка белоруса Максима Сподаренко и Рамала Асланова. Вместе с тем, обещает быть интересным поединок нашего соотечественника Михаила Долголевца с украинцем Владиславом Танцюрай. Для Михаила это дебют в профессиональном боксе, причём в весе меньше привычного.
Михаил Долголевец, участник летних Олимпийских игр-2012:
Хочется попробовать себя в профессиональном боксе. Это другая манера, немножко другие правила, в отличие от любительского олимпийского бокса, поэтому это интересно. Нагрузки максимальные, к турниру выйдем на пиковую форму. Все будет прекрасно.
Все поединки турнира телеканал СТВ покажет в эфире.