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НОК Беларуси отмечает 30-летие с момента получения международного признания

21 сентября 2023 15:30
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Новости Беларуси. В этот день 30 лет назад в Монако начала работу 101-я сессия Международного олимпийского комитета, на которой НОК Беларуси стал полноправным членом мировой олимпийской семьи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республика Беларусь получила право выступать на главных стартах четырехлетия.

НОК Беларуси отмечает 30-летие с момента получения международного признания-1

На той исторической встрече глава МОК Хуан Антонио Самаранч передал сертификат первому руководителю Национального олимпийского комитета Владимиру Рыженкову. Впервые белорусские спортсмены выступили самостоятельной дружиной на зимней Олимпиаде в 1994 году. Белорусскими атлетами тогда было завоевано две серебряные награды – отличились конькобежец Игорь Железовский и биатлонистка Светлана Парамыгина.

НОК Беларуси отмечает 30-летие с момента получения международного признания-4

А первую золотую медаль Олимпиады в истории независимой Беларуси завоевала Екатерина Карстен. Произошло это в июле 1996 года в Атланте.

# Юбилеи # Владимир Рыженков # Фотофакт

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