НОК Беларуси отмечает 30-летие с момента получения международного признания

Новости Беларуси. В этот день 30 лет назад в Монако начала работу 101-я сессия Международного олимпийского комитета, на которой НОК Беларуси стал полноправным членом мировой олимпийской семьи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республика Беларусь получила право выступать на главных стартах четырехлетия.

На той исторической встрече глава МОК Хуан Антонио Самаранч передал сертификат первому руководителю Национального олимпийского комитета Владимиру Рыженкову. Впервые белорусские спортсмены выступили самостоятельной дружиной на зимней Олимпиаде в 1994 году. Белорусскими атлетами тогда было завоевано две серебряные награды – отличились конькобежец Игорь Железовский и биатлонистка Светлана Парамыгина.