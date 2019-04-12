Ванесса Колодинская завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте

Бронзу завоевала Ванесса Колодинская. Ранее еще одну награду в белорусскую копилку принесла Ксения Станкевич. Наша спортсменка с большим трудом сумела добраться до полуфинала, но в главную схватку белоруску не пустила болгарка. А вот в поединке за бронзу наша соотечественница расправилась с представительницей Румынии – 10:2.