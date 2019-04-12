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Ванесса Колодинская завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте

12 апреля 2019 20:52
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Новости Беларуси. Белорусские борцы завоевали на континентальном форуме в Бухаресте очередную медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ванесса Колодинская завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте-1

Бронзу завоевала Ванесса Колодинская. Ранее еще одну награду в белорусскую копилку принесла Ксения Станкевич. Наша спортсменка с большим трудом сумела добраться до полуфинала, но в главную схватку белоруску не пустила болгарка. А вот в поединке за бронзу наша соотечественница расправилась с представительницей Румынии – 10:2.

Ванесса Колодинская завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте-4

# Борьба # Ванесса Колодинская # Ксения Станкевич # Фотофакт

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