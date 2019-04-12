Игорь Басинский о Кубке Беларуси: «Пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх»

Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе 12 апреля определились победители в упражнениях из малокалиберной винтовки на 50 метров в положении лежа – микст, и пневматического пистолета на 10 метров (так же микст), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это новые виды программ. Сперва выясняли отношения дуэты винтовочников. В этом разделе победа досталась паре Мария Мартынова и Юрий Щербацевич. А в стрельбе из пистолета викторию праздновали Виктория Чайка и Абдул Азис Курди.

Миксты входят в программу II Европейских игр, которые примет Минск этим летом, однако они пока не являются олимпийскими дисциплинами.